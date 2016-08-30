IPC назвал условия восстановления членства Паралимпийского комитета России

Международный паралимпийский комитет назвал те условия, при которых российский Паралимпийский комитет сможет снова стать членом организации. Это станет возможным, когда ПКР будет готов выполнять обязательства.

Крэйг Спенс, глава пресс-службы Международного паралимпийского комитета (IPC), заявил, что членство российского Паралимпийского комитета может быть восстановлена. Это станет возможным только в том случае, заявляет IPC, если ПКР сможет выполнить ряд условий. Но пока Владимир Лукин, президент ПКР, подчеркнул, что пока непонятно, каким критериям должен соответствовать ПКР, чтобы быть восстановленным в членстве.

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