А вам - можно: НХЛ разрешила хоккеистам принимать мельдоний

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не считают мельдоний допингом и разрешили хоккеистам принимать его. Сообщил об этом журналистам экс-президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев.

Медведев объяснил, что такой прецедент с хоккеистами выгодно скажется и на теннисе: теннисисты находятся под жёстким допинг-контролем, да и сама специфика данного вида спорта не подразумевает использование допинга, тем более такого как мельдоний, который по сути является восстановительным средством. НХЛ разрешила мельдоний использовать, так что в скором времени наша теннисистка Мария Шарапова, дисквалифицированная из-за мельдония, может вновь выйти на корт.