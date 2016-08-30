Золотая медаль Олимпийских игр 2008 года в Пекине по вольной борьбе, которую завоевал Артур Таймазов из Узбекистана, может перейти к россиянину Бахтияру Ахмедову, который уступил узбекскому спортсмену в финальной схватке в весовой категории до 120 кг. Об этом сообщает портал FloWresling.

По информации издания, в допинг-пробе, взятой у Таймазова во время Игр 2008 года, обнаружили следы запрещённого вещества. Таким образом, за нарушение антидопинговых правил борца должны лишить завоёванной медали и передать Ахмедову, занявшему второе место по итогам соревнований.

Таймазов трижды становился олимпийским чемпионом (в 2004, 2008 и 2012 годах) и дважды – чемпионом мира (в 2003 и 2006 годах), кроме того, узбекский борец завоевал «серебро» на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее.

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