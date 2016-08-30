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МПК: информация об отстранении российских паралимпийцев от ОИ-2018 неверна
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Олимпийское «золото» отстранённого узбекского борца может перейти к россиянину
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Российского борца посмертно лишат олимпийской медали
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В Москве требуют арестовать "психолога", который закапывал людей в могилы
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Монсон проведёт последний бой в ММА 6 ноября
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Доллар может снова подняться до 70 рублей
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Захватчик московского банка поблагодарил Якунина за честность
|12:09
В Москве Mersedes с номером 666 сбил двух человек, один погиб
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Минэкономразвития снимет запрет на торговлю табаком и алкоголем в интернете
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Дагестанец может сесть на семь лет за публичное оправдание терроризма
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Пенсионер, обвиняемый в изнасиловании ребенка в самолете, всё отрицает
|11:17
Япония будет помогать Дальнему Востоку, несмотря на спор о Курилах
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На курорте в Доминикане погиб россиянин
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Российские теннисисты стартовали на Открытом чемпионате США
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У посольства КНР в Бишкеке произошел теракт
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Самолет Alaska Airlines экстренно сел после попытки пассажира выйти
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В Кремле не знают, что Каримов скончался
|29.08 22:55
Девушку затолкали в машину и похитили на глазах у прохожих в центре Москвы
|29.08 22:20
В Ростовской области охранник мог убить покупателя из-за шампуня
|29.08 22:14
Чистая прибыль «Газпрома» упала почти на 10% с начала года
|29.08 21:58
Белый дом: встреча Обамы и Путина может состояться в рамках саммита G20
|29.08 21:47
Жительница Чувашии пойдет под суд за съемки порно с малолетней дочерью
|29.08 21:26
Парапланерист упал под Петербургом с высоты 400 метров и остался жив
|29.08 21:16
Появилась информация о встрече Обамы и Эрдогана
|29.08 21:13
Решение CAS о недопуске россиян на Паралимпиаду распространяется на игры-2018
|29.08 20:36
Москва потребовала от Киева предоставить доступ к заключенным россиянам
|29.08 18:50
В поселке Брусничном мужчина искал бруснику, а набрел на медведя
|29.08 18:10
Футболиста-легенду задержали в аэропорту с поддельными документами
|29.08 17:38
Подросток из Калининграда едва не умер при попытке сделать селфи
|29.08 17:12
«Селтик» и «Рейнджерс» могут начать выступать в Футбольной лиге Англии
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