Российского борца посмертно лишат олимпийской медали

После перепроверки допинг-проба российского борца Бесика Кудухова показала положительный результат. Теперь его серебряная медаль, полученная на Олимпийских играх в 2012 году в Лондоне, будет отдана сопернику.

Тогда индийский борец-вольник Йогешвар Дутт завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг.

Весь курьез заключается в том, что двукратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира по вольной борьбе Бесик Кудухов погиб в ДТП в декабре 2013 года, когда с машиной спортсмена столкнулась большегрузная фура. Борцу было 27 лет.

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