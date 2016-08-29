Футболиста-легенду задержали в аэропорту с поддельными документами

В аэропорту Буэнос-Айреса задержали легендарного футболиста и тренера Диего Марадону.

Согласно последним данным, спортсмен пытался покинуть Аргентину по поддельному паспорту и фальшивым авиабилетам. Как сообщает аргентинское издание Clarin, Марадона вместе со своей возлюбленной по имени Росио Олива хотел отправиться на отдых в Дубай, однако сотрудники аэропорта не позволили ему это сделать.

Сам футболист убежден, что эта ситуация является прямым следствием его политической позиции, которую он не стесняется высказывать публично.

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