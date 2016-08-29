Рим не намерен принимать у себя Олимпийские игры в 2024 году.

Новый мэр столицы Италии Вирджиния Раджи заявила, что откажется от подачи заявки на проведение Олимпиады и сосредоточится на экономических проблемах. Как сообщает Inside The Games, глава Рима убеждена, что стране сейчас необходимо обратить внимание на более важные и глобальные вещи, чем спортивные соревнования.

Отметим, что в настоящий момент на проведение Олимпийских игр в 2024 году претендуют Лос-Анджелес, Париж и Будапешт. Столицу летней Олимпиады назовут 13 сентября будущего года.

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