Песков: пока нельзя сказать, где пройдет альтернативная Паралимпиада

Где будет проведена альтернативная Паралимпиада, пока сказать невозможно, заявил Дмитрий Песков, глава президентской пресс-службы. Данный вопрос прорабатывается специалистами в настоящее время.

После того, как паралимпийскую сборную России отстранили от участия в Паралимпиаде в Рио, спортсмены стали с нетерпением ждать объявленных президентом альтернативных состязаний. Но где будут проводиться эти Игры, пока непонятно. Вопрос окончательно не решен и прорабатывается специалистами, чтобы подобрать подходящее место.

Ранее Владимир Лукин, глава Паралимпийского комитета, высказывал предположения, что соревнования могут состояться уже в сентябре в Подмосковье.

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