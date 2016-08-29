Российские олимпийцы наведались в гости к военным на сирийскую базу Хмеймим. Спортсмены лично познакомились с теми, кто несет службу вдали от родины. В память о своем пребывании в Хмеймиме спортсмены посадили туи.

Спортсмены дали военным, служащим в Сирии, автографы, сфотографировались с ними, а Елена Исинбаева провела зарядку.

"Настоящие мужчины. Вот здесь совершенно не страшно, здесь всё пронизано таким патриотизмом, такой гордостью, смелостью, подвигами, и ты тоже хочешь сделать что-то приятное. Гордость прёт изнутри", - поделилась впечатлениями Исинбаева.

Читайте также:

Недопуск всей сборной РФ до участия в Олимпиаде обернулся бы мировым скандалом и Международный олимпийский комитет это понимал, заявила двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

Елена Исинбаева расплакалась в Кремле (ВИДЕО)