Команда воздушных асов из России - шесть мужчин и три женщины - завоевала золотые медали на Чемпионате Европы по высшему пилотажу в классе unlimited. Соревновались пилоты в чешском городе Моравска-Тршебова.

Полеты проходили с 20 по 28 августа. Всего в чемпионате участвовало 40 пилотов, из которых сформировали пять команд. Однако, многие спортсмены решили выступать индивидуально.

Абсолютным чемпионом Европы среди мужчин стал российский пилот Михаил Мамистов. Среди дам лучшим пилотом Европы признана россиянка Светлана Капанина, второе место у ее соотечественницы Елены Климович.

Сборная России лишь в командном зачете заняла второе место (первое – у команды из Франции).