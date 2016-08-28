Исинбаева заявила, что не планирует покидать Россию после избрания в МОК

Несмотря на новый виток карьеры, Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, не намерена покидать родную страну, что исполнять обязанности члена Международного Олимпийского Комитета.

Должность, полученная Еленой Исинбаевой, предполагает выполнение конкретных обязанностей, но сама чемпионка пока ещё не знает о четком направлении своей работы. Хотя, по словам спортсменки, естественно, что карьера в дальнейшем будет связана со сферой легкой атлетики.

Кроме того, знаменитая прыгунья с шестом анонсировала тот факт, что изменения, возможно, коснутся всей Всероссийской федерации легкой атлетики.

Читайте также:

CAS отклонил апелляцию ПКР, россияне не примут участие в Паралимпиаде

Елена Исинбаева объявила о завершении карьеры спортсменки