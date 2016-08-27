Призер Олимпиады продал свою медаль, чтобы оплатить операцию ребенку

Спортсмен Петр Малаховски, представлявший сборную Польши на ОИ-2016, выставил на продажу свою серебряную медаль, полученную им за метание диска. Об этом легкоатлет написал в своем блоге в соцсети Facebook.

По словам спортсмена, к нему обратилась женщина, у маленького сына которой нашли опухоль глазницы. Малаховски принял решение помочь с лечением и выставил на аукцион медаль с последних Игр. Стартовая цена составила 84 тысячи долларов. Медаль была выкуплена почти за 130 тысяч долларов одной из самых богатых польских семей. Вырученные деньги пошли на оплату операции для мальчика.

Читайте также:

Олимпийский чемпион объяснил, почему спортсмены продают подаренные BMW

Олимпийской чемпионке удалось продать подаренный BMW, не отходя от Кремля