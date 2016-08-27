Мутко обвинил комиссию WADA в фальсификациях

Российские спортивные чиновники не согласны с обвинениями, предъявленными им международными антидопинговыми структурами, и намерены судиться.

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что в основе скандального доклада комиссии WADA лежат фальсификации. По словам Мутко, в скором времени российская сторона обратится в судебные инстанции.

Напомним, в докладе WADA утверждается, что российские спортсмены систематически употребляют запрещенные вещества, в чем им якобы содействуют государственные органы. Публикация документа едва не привела к отстранению всей сборной России от участия в летней Олимпиаде в Рио.

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