Министр спорта РФ прокомментировал продажу подаренных олимпийцам автомобилей

Вечером в пятницу российский министр спорта Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с продажей автомобиля BMW, который был подарен одному из олимпийских чемпионов.

Мутко призвал относиться к этому спокойно, заметив, что машина - это материальный подарок, сделанный Фондом поддержки олимпийцев. Министр добавил, что автомобили являются собственностью олимпийцев, каждый из которых волен самостоятельно выбирать, что с ним делать. Как сообщил Виталий Мутко агентству «Р-Спорт», из этой ситуации не следует устраивать дискуссию.

Напомним, накануне стало известно, что один из спортсменов продал подаренный BMW X6, не отходя от стен Кремля.

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