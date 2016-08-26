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Олимпийский чемпион объяснил, почему спортсмены продают подаренные BMW

26 августа 2016, 22:26 [ «АН-онлайн» ]

Олимпийский чемпион объяснил, почему спортсмены продают подаренные BMW
фото: pixabay.com

В пятницу, 26 августа, двукратный олимпийский чемпион фигурист Максим Траньков объяснил, почему российские спортсмены продают автомобили, которые им дарят за победу на Олимпийских играх.

Ранее сегодня одна из олимпийских чемпионок продала подаренный ей BMW X6 поклоннику, который предложил за машину 7 миллионов рублей. Траньков на своей страничке в социальной сети Twitter заметил, что далеко не все российские спортсмены могут позволить себе содержание подобных автомобилей и признался, что когда-то и он продал свой Mercedes-Benz GL, который ему вручили после получения золотой медали на Олимпиаде в Сочи.

Фигурист добавил, что часто после продажи таких "презентов" олимпийцы приобретают автомобили поскромнее, содержание которых соразмерно их доходам.

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