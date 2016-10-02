Россиянин Карен Хачанов впервые победил на турнире АТР

Российский теннисист Карен Хачанов победил в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), что проходят в китайском городе Чэнду. Победа такого уровня – первая в карьере российского спортсмена.

В финале турнира Карен Хачанов обыграл испанца Альберта Рамоса-Виноласа со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3. Надо сказать, что призовой фонд турнира – 1 миллион долларов.

После такой победы 20-летний российский теннисист войдет в топ-70 по рейтингу ATP, и это пока лучший результат в его спортивной карьере.

В июле 2016 года Карен Хачанов впервые в карьере вошел в топ-100 рейтинга ATP в одиночном разряде, передает ТАСС.