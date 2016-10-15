Казанский клуб "Ак Барс" в домашнем матче 15 октября обыграл китайский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 2:0. Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе казанских хоккеистов отличились заброшенными шайбами Александр Свитов (на 44-й минуте) и Владимир Ткачев (на 60-й минуте). "Ак Барс", таким образом, продлил свою победную серию в турнире до восьми матчей и, набрав 45 очков, после 23 игр вышел на первое место в турнирной таблице. Китайский "Куньлунь" после 18 игр имеет 24 балла и стоит на двенадцатой строчке рейтинга.

Следующую игру "Ак Барс" проведет 17 октября на выезде с загребским "Медвешчаком", а "Куньлунь" 19 октября сыграет в домашнем матче с уфимским клубом "Салават Юлаев".

В другом матче субботы тольяттинская "Лада" уступила владивостокскому "Адмиралу" со счетом 2:3.