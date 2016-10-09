Хоккеистки Женской хоккейной лиги устроили массовую драку во время матча СКСО (Сборная Свердловской области) – "Бирюса" (Красноярск). Очевидцы матча засняли драку на видео. Хоккеистки дрались как на ринге.

Хоккеистки клубов СКСО (Сборная команда Свердловской области) и красноярской "Бирюсы" подрались в концовке матча, что проходил в рамках чемпионата России. Потасовка произошла при счете 8:1 в пользу хоккеисток Красноярска за несколько секунд до финальной сирены.

Поводом для драки стало то, что нападающая "Бирюсы" наехала на вратаря команды-соперницы. Подруги вступились за своего вратаря и понеслось…

В итоге в драке поучаствовали все участницы матча. Игра, кстати, закончилась со счетом 9:2 в пользу «Бирюсы».