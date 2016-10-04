Санкт-петербургский СКА вышел на вторую строчку турнирной таблицы регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), победив в гостевом матче братиславский «Слован» с разгромным счетом 6 : 0.

Илья Ковальчук забросил три шайбы в ворота соперника (1-я, 31-я и 41-я минуты матча), Ярно Коскиранта на сороковой минуте также поразил ворота братиславцев, Николай Прохоркин и Стив Мозес тоже по разу «распечатали» ворота «Слована» (на 43-й и 46-й минутах соответственно).

Таким образом, "Слован" потерпел уже третье поражение подряд и переместился на 13-ю, предпоследнюю строчку турнирной таблицы.

У клуба СКА из Санкт-Петербурга после 17 матчей 39 очков и второе место в таблице.

6 октября СКА в домашнем матче примет московский ЦСКА (первый в таблице), а "Слован" в тот же день примет у себя череповецкую "Северсталь".