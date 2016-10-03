"Динамо" Москва лучше "Динамо" Рига: 4 : 2

Московское "Динамо" переместилось на четвертую строчку турнирной таблицы, обыграв свой клуб-тезку из Риги со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В столичном «Динамо» шайбы забросили Юусо Хиетанен (на 5-й минуте), Андрей Миронов (на 11-й), Мэт Робинсон (на 17-й) и Семен Кокуев - на 29-й. У проигравших наши ворота поразили Эрик Шевченко (36-я минута) и Ральф Фрейбергс (46-я).

Рижская команда потерпела уже пятое поражение подряд и теперь вершает турнирную таблицу с конца: 14-е место, 6 очков.

В Западной конференции московское "Динамо" занимает четвертую строчку с 29 очками.

5 октября московское «Динамо» сыграет на выезде финским "Йокеритом", динамовцы из Риги 6 октября на своем льду попытаются одолеть ярославский "Локомотив".