СМИ: Футболист Роман Еременко попался на допинге

Роман Еременко, футболист московского ЦСКА и сборной Финляндии, от матчей временно отстранен: после одной из игр в рамках Лиги чемпионов Роман провалил допинг-тест, сообщает 9 октября издание MTV Sport .

На официальном сайте Футбольной ассоциации Финляндии сообщается, что Роман Еременко по решению дисциплинарного комитета УЕФА отстранен от матчей на 30 дней. Причины отстранения УЕФА не указывает и от комментариев отказывается, передает РИА Новости. Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов ранее сообщал, что пока все обстоятельства инцидента не станут исследованы, комментариев не будет.

По информации финского издания, положительный результат дала одна из допинг-проб Еременко, сданная после матча Лиги чемпионов в сентябре 2016 года.