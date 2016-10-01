Гран-при Малайзии: Даниил Квят показал 15-й результат

Лучшее время в квалификации 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Малайзии показал британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес". Наш Даниил Квят – пятнадцатый.

Второй результат показал еще один пилот "Мерседеса" - немец Нико Росберг, а третье место на стартовой решетке у гонщика "Ред Булл" голландца Макса Ферстаппена.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-е время. Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший стартует 16-м, передает ТАСС.

Испанец Фернандо Алонсо (команда "Макларен"), который три раза выигрывал в Сингапуре, оштрафован на 45 позиций на стартовой решетке и войдет в гонку с последнего места.

Гран-при Малайзии завершится гонкой 2 октября, начало - в 10.00 мск.