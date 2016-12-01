Чемпион UFC Макгрегор стал ещё ближе к боксёрскому поединку с Мэйуэзером

Ирландский боец ММА, чемпион промоушена UFC в лёгком весе Конор Макгрегор получил лицензию боксёра от Атлетической комиссии штата Калифорния и теперь официально имеет право проводить боксёрские поединки в этом штате.

«Он получил сегодня боксерскую лицензию и удостоверение, – передаёт слова исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостера портал mmafighting.com. – Теперь он боксер в Калифорнии. Он признан боксером. И я с удовольствием посмотрел бы на его бой. Только требуется подобрать правильного соперника. Определенно, это должен быть боксер высокого уровня».

Напомним, что ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о возможном боксёрском поединке между Макгрегором и непобеждённым американским боксёром Флойдом Мэйуэзером-младшим. Вопрос о бое был поднят после взаимных оскорблений, которые спортсмены допускали в разговорах с представителями прессы.

На счету 28-летнего Макгрегора 21 победа (18 нокаутом) и три поражения в профессиональном ММА, ирландец также является первым, кому удалось выиграть чемпионские пояса UFC в двух весовых категориях. 39-летний Мэйуэзер-младший в своей боксёрской карьере выиграл 49 поединков (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Американец становился чемпионом мира в пяти весовых категориях. С 2005 по 2007 и с 2013 по 2015 годы Мэйуэзер признавался лучшим боксёром мира вне зависимости от весовой категории (Pound for pound) по версии наиболее авторитетного журнала о боксе Ring. В сентябре 2015 года американец объявил о завершении профессиональной карьеры.