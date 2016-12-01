Мутко против решения премьер-лиги по футболу

Проводить сразу два тура первенства в рамках чемпионата России по футболу в декабре – ошибочное решение премьер-лиги, считает министр спорта, туризма и молодежной политики и президент РФС Виталий Мутко.

Мутко считает, что игроки снова будут винить в поражениях плохую погоду, которая обычно бывает таковой в ноябре и декабре. Тем не менее, у команд утвержден достаточно жесткий календарь матчей, потому что в следующем году ожидается Кубок конфедераций и борьба за еврокубки, пояснил он.

Известно, что некоторые команды пытались перенести игры 17 тура с соперниками на весну в рамках чемпионата России. Так, «Спартак» общался с «Крыльями Советов» об игре в Самаре, «Ростов» - с «Зенитом». Тем не менее, они получили отказ, в том числе с обоснованием, что по регламенту чемпионата России невозможно переносить встречи команд на следующий год.

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