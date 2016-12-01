Емельяненко: сборная России на чемпионате мира по ММА показала 100% результат

Президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко подвёл итоги завершившегося в китайском Макао чемпионата мира по смешанным единоборствам 2016 года, в котором российские бойцы выиграли «золото» во всех возможных весовых категориях, повторив успех прошедшего ранее чемпионата Европы.

«Хочу выразить слова благодарности всем нашим спортсменам национальной сборной, тренерскому штабу, врачу команды и всем сотрудникам Союза ММА России. Спортсмены прошли большой путь, проделали огромную работу, выдержали сложный отбор, – сказал Емельяненко. – Несмотря на растущую конкуренцию среди стран, наши ребята, благодаря грамотно выстроенной подготовке, силе духа и упорным тренировкам, показали 100-процентный результат. Мы гордимся, что у нас уже появились двукратные чемпионы мира – Магомед Анкалаев и Гамзат Хирамагомедов. Приятно наблюдать, как развивается спортсмен, и от турнира к турниру прибавляет в мастерстве».

Также Емельяненко отметил, что все победители мирового первенства в ближайшее время получат звания «мастер спорта международного класса» по ММА.

Напомним, что чемпионами мира по смешанным единоборствам стали Омар Нурмагомедов (весовая категория до 61,2 кг), Курбан Тайгибов (до 65,8 кг), Мурад Рамазанов (до 70,3 кг), Алибег Расулов (до 77,1 кг), Гамзат Хирамагомедов (до 84 кг), Магомед Анкалаев (до 93 кг) и Амирхан Исагаджиев (свыше 93 кг). Анкалаев и Хирамагомедов выиграли золотые медали мирового первенства уже во второй раз.

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