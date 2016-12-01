Карлсен обыграл Карякина в тай-брейке и защитил титул чемпиона мира по шахматам

Норвежец Магнус Карлсен в свой день рождения со счётом 3:1 победил россиянина Сергея Карякина в тай-брейке матча за мировую шахматную корону, который завершился в Нью-Йорке, и во второй раз защитил свой статус чемпиона мира.

Первые две партии с укороченным контролем времени завершились вничью, при этом во второй партии Карякин сумел выбраться из крайне тяжёлого положения. В третьей партии, однако, россиянин белыми фигурами не смог навязать серьёзной борьбы норвежцу – у Карякина возник дефицит времени на обдумывание шагов, в результате чего он стал ошибаться. До определённого момента у российского гроссмейстера был шанс свести партию к ничьей, но одна из ошибок оказалась роковой, и Карлсен не упустил возможности наказать соперника. Чтобы продолжить борьбу за шахматную корону и перевести игру в блиц, россиянину необходима была только победа в четвёртой партии, Карлсена же устраивала и ничья, однако, норвежец в решающей партии снова превзошёл соперника и вынудил его признать поражение на 50-м ходу.

Как отметил сам Карякин после матча, ему не удалось перестроиться с классических шахмат, где у игроков больше времени на обдумывания хода, на быстрые шахматы, в результате чего и возник дефицит времени.

Напомним, что основной матч, состоящий из 12 партий, закончился со счётом 6:6, при этом Карякин после 8-й партии вёл в счёте, но не смог удержать преимущество. Сейчас россиянин находится на 6-й строчке в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) и в будущем планирует продолжить борьбу за титул чемпиона мира.

Для Карлсена, который удерживает чемпионский статус с 2013 года, эта защита стала второй. В 2014 году норвежский гроссмейстер впервые защитил титул в матче против индийца Вишванатана Ананда, у которого годом ранее этот титул и отобрал.