Гассиев: считаю Лебедева лучшим тяжеловесом в мире на сегодняшний день

Российский профессиональный боксёр, обязательный претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии IBF Мурат Гассиев, который готовится провести бой против действующего обладателя пояса, а также чемпиона мира по версии WBA (Super) россиянина Дениса Лебедева поделился мнением о сопернике и рассказал, что значит для него этот бой.

«Это самый серьёзный бой в моей карьере, Лебедев – мой самый серьёзный соперник на данный момент. Я готовился к этому поединку со всей серьёзностью, потому что считаю Дениса лучшим тяжеловесом в мире на сегодняшний день, – сказал Гассиев. – Как у Дениса есть плюсы и свои сильные стороны, так и у меня. Сейчас тяжело сказать, у кого их больше, и кто окажется сильнее. Мой соперник намного опытнее, он уже очень давно находится на этом уровне, но я тоже здесь не просто так оказался и сделаю всё, что в моих силах, чтобы выйти победителем».

На счету 22-летнего Гассиева 22 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения. 37-летний Лебедев за свою карьеру одержал 29 побед (22 нокаутом) и потерпел два поражения. Последние годы Лебедев тренируется в США под руководством легендарного тренера Фредди Роуча. Четыре последних боя Лебедева завершились в его пользу, три из них – досрочно. Гассиев свой последний поединок провёл так же, как и Лебедев, в мае этого года и одержал победу над американцем Джорданом Шиммелом нокаутом в первом раунде.

В росте и длине рук Гассиев значительно превосходит Лебедева. При росте в 192 см Гассиве имеет размах рук в 193 см, рост Лебедева – 180 см, а размах рук – 182 м. При этом Лебедев в своей карьере уже неоднократно побеждал более рослых соперников. В то же время Гассиев за свою пятилетнюю профессиональную карьеру ещё ни разу не встречался с боксёрами уровня Лебедева.

Поединок Лебедев – Гассиев пройдёт 3 декабря в Москве и станет главным событием вечера. Также в рамках боксёрского шоу чемпион мира в первом полусреднем весе, не знающий поражений россиянин Эдуард Трояновский (25-0-0, 22 КО) встретится с также небитым Джулиусом Индонго (20-0-0, 10 КО) из Намибии. В другом бою россиянин Рахим Чахкиев разыграет со своим соотечественниким Максимом Власовым титул WBA International в первом тяжёлом весе. За титул WBC Silver в первом тяжёлом весе поборются россиянин Дмитрий Кудряшов (19-1-0, 19 КО) по прозвищу «Русская Кувалда» и колумбиец Сантадер Сильгадо (27-3-0, 21 КО).

Также в рамках вечера бокса состоится дебют на профессиональном ринге двоих молодых и перспективных боксёров из России – Андря Афонина и Алексея Егорова, а также рейтинговый поединок с участием тяжеловеса Рашида Кодзоева.