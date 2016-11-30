WhatsApp перевернул судьбу футболиста из Сургута

Екатеринбургский футбольный «Урал» просмотрел школьника из Сургута Эрхана Фаттаева. Напомним, несколько недель назад Эрхан попросился в футбольный клуб «Урал» — он написал в мессенджере WhatsApp одному из сотрудников клуба, сообщает пресс-служба клуба.

Федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» заинтересовался историей парня, а руководством клуба совместно с тренерским штабом приняли решение позвать Эрхана на просмотр.

«История школьника из Сургута — это история о том, что, цепляясь за свой шанс, не надо бояться выглядеть смешным или нелепым. Нашему футболу сильно не хватает инициативы и страсти. Поэтому, когда мы увидели и то, и другое от этого настырного пацана, мы помогли ему попасть на просмотр в «Урал», — сказал ведущий телеканала «Матч ТВ» Юрий Дудь.

Эрхан приехал в Екатеринбург с твердыми намерениями попасть хотя бы в молодежный состав, молодой человек даже не хотел покупать обратный билет. «Урал» предоставил ему возможность потренироваться с командой, а главный тренер Александр Тарханов лично посмотрел его в деле.

«Ты провел с нами целый день, тренировался. Ты – большой молодец! Мы посмотрели, посоветовались и решили пока не оставлять тебя, потому что у нас есть футболисты выше уровнем», — сказал футболисту по итогам просмотра Александр Тарханов.

Эрхан Фаттаев получил из рук Романа Павлюченко игровую майку со своей фамилией, и не смотря на отказ, остался доволен своим просмотром.

«Я все равно счастлив, что у меня был такой шанс — потренироваться в профессиональной команде. Когда я писал, не верил, что это выльется в такую историю. Спасибо футбольному клубу «Урал» и телеканалу «Матч ТВ» за возможность. Сдаваться не собираюсь, буду тренироваться и пробовать еще», — сказал Эрхан Фаттаев.