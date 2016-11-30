СМИ: Гончаренко может возглавить ЦСКА в случае отставки Слуцкого

Российский футбольный клуб ЦСКА предупредил белорусского тренера Виктора Гончаренко о возможном уходе Леонида Слуцкого с должности наставника команды, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации агентства, Слуцкий заявил руководству клуба о намерении покинуть ЦСКА после матча 13-го тура Российский футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ) против пермского «Амкара», который состоялся 6 ноября.

«Было решено вернуться к данному вопросу зимой. При этом Гончаренко был оповещен о сложившейся ситуации, ему было сказано, чтобы он был готов принять команду в случае ухода Слуцкого», – передаёт ТАСС слова источника.

Напомним, что с октября 2013 по ноябрь 2014 года Гончаренко возглавлял краснодарскую «Кубань», после чего несколько месяцев тренировал екатеринбургский «Урал». В сентябре 2015 года белорусский специалист вошёл в тренерский штаб ЦСКА, где проработал по май нынешнего года. С июня Гончаренко занимает пост главного тренера «Уфы», при этом, по условиям контракта, уфимская команда должна будет отпустить Гончаренко без компенсации в случае, если ЦСКА захочет пригласить специалиста к себе.

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