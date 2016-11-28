Кудрявцева прокомментировала сообщения о завершении карьеры

Гимнастка Яна Кудрявцева, завоевавшая серебро на ОИ-2016, прокомментировала появившуюся информацию о том, что она планирует завершить свою карьеру в связи с состоянием здоровья.

Ранее о том, что Кудрявцева планирует уйти из большого спорта, сообщила Ирина Винер-Усманова, возглавляющая Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ). Однако по словам самой Кудрявцевой, окончательное решение по этому поводу ей еще предстоит принять. Как сообщает гимнастка, врачи из немецкой клиники заверили ее, что операция потребуется только в том случае, если она решит продолжить карьеру.

Кудрявцева пока решила отложить этот тяжелый для нее выбор до Нового года.

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