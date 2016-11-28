Как сегодня стало известно, руководство Международного олимпийского комитета (МОК) решило вмешаться в диалог между Паралимпийским комитетом России (ПКР) и Международным паралимпийским комитетом (МПК).

Причиной этому послужил список требований, выдвинутый МПК для восстановления ПКР в составе организации. Руководство МОК заявило, что считает этот список чересчур строгим и намерено добиваться его смягчения, поскольку не одобряет поведения МПК в отношении российской организации.

Однако в ПКР сочли нужным отказаться от помощи. Генсекретарь комитета Михаил Терентьев заявил, что МОК и МПК - две совершенно разные организации, поэтому вмешательство может привести к еще более строгим санкциям в отношении российских спортсменов.

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