Ушел из жизни знаменитый российский шахматист

Международный гроссмейстер, знаменитый советский и российский шахматист Марк Тайманов ушел из жизни в понедельник, 28 ноября.

Печальную новость сообщили в пресс-службе Российской шахматной федерации, где отметили, что гроссмейстеру было 90 лет, передает сегодня ТАСС.

Марк Тайманов два раза принимал участие в турнире претендентов, 23 раза - в чемпионатах СССР, а в 1956 году выиграл этот турнир. Кроме того, шахматист сыграл главную роль в фильме 1936 года под названием "Концерт Бетховена", где предстал перед зрителями в образе молодого скрипача Янка Малевича.