На 21-м этапе гонок «Формула-1», что проходили в Абу-Даби, сменился чемпион турнира. Впервые в своей спортивной карьере гонщик из Германии Нико Росберг на своем Mercedes был признан самым быстрым.

Известно, что в последнем заезде Росберг был вторым, пропустив к финишу соратника по команде англичанина Льюиса Хэмилтона, передает «Лента.ру».

У Росберга было преимущество по очкам (12 очков) в общем зачете гонки и в итоге чемпион набрал рекордные 385 очков (Хэмилтон второй, у него 380 баллов).

Третья ступень пьедестала досталась германцу Себастьяну Феттелю (команда Ferrari). Россиянин Даниил Квят (команда Toro Rosso) выцшел из гонки на 17-м круге и занял 14-место в общем зачете.

В 2015 году чемпионом «Формулы-1» был Льюис Хэмилтон, а Росберг тогда занял второе место. Наш гонщик Квят в 2015 году был на седьмом месте в турнире.