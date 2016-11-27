Весь состав сборной России по ММА прошёл в финал чемпионата мира

По результатам первого соревновательного дня чемпионата мира по ММА в китайском Макао все представители сборной России обеспечили себе выход в финал турнира.

«Первый соревновательный день чемпионата мира продемонстрировал очень высокий уровень подготовки спортсменов из всех стран-участников. Все ребята из нашей национальной сборной подошли к чемпионату в прекрасной форме, – поделилась первыми впечатлениями от турнира исполнительный директор Союза ММА России Татьяна Щетинина. – Подводить итоги рано, но уже есть основания говорить, что мы медленно, но верно движемся в подтверждении статуса одной из сильнейших команд мира».

За звание чемпионов мира по ММА в финальных поединках поборются:

До 61.2 кг: Нурмагомедов Омар (Россия) - Микитенко Артур (Чехия);

До 65. 8 кг: Тайгибов Курбан (Россия) - Велиев Эльнур (Украина);

До 70. 3 кг: Рамазанов Мурад (Россия) - Ли Ченг (Китай);

До 77.1 кг: Расулов Алибег (Россия) - Дазаев Гойти (Казахстан);

До 84 кг: Хирамагомедов Гамзат (Россия) - Гезалов Идрис (Украина);

До 93 кг: Анкалаев Магомед (Россия) - Лау Роберт (Герминия);

Свыше 93 кг: Исагаджиев Амирхан (Россия) - Сулейманов Алимхан (Казахстан).

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