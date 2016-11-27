Мутко высказался о гибели гроссмейстера Елисеева

Днем в воскресенье, 27 ноября, заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко высказался о гибели гроссмейстера Юрия Елисеева.

Шахматист минувшим вечером сорвался с двенадцатого этажа, пытаясь перелезть из окна на балкон. Юрий Елисеев, как стало известно, увлекался паркуром. Как сообщает ТАСС, Виталий Мутко выразил соболезнования родным и близким гроссмейстера и заявил, что гибель настолько молодых людей - это очень страшно.

По мнению зампредседателя правительства РФ, Юрий Елисеев был невероятно талантливым и мог принести большую пользу стране.