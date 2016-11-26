Ули Хенес отсидел полтора года (половина положенного срока) и вышел досрочно. В тюрьму президент мюнхенской «Баварии» попал за уклонение от налогов. Хенеса выбрали президентом вновь по итогам голосования.

За 64-летнего Ули Хенеса проголосовали почти семь тысяч представителей клуба, против было только 108 человек, и 58 воздержались, передает BBC.

В уклонении от налогов Хенеса осудили полтора года назад, когда обнаружили у него незадекларированные 28,5 миллионов евро в одном из банков Швейцарии.

Впервые Хенес стал президентом «Баварии» в 2013 году и уже через год ушел в отставку из-за возбужденного в отношении него уголовного дела. Своим избирателям Хенес признался, что совершил полтора года назад «огромную ошибку» и поблагодарил голосовавших за оказанное высокое доверие.

Согласно традиции, президент "Баварии" является еще главой наблюдательного совета, но корпоративные нормы запрещают занимать этот пост тем, кто был осужден.