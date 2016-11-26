Создатели рекламного ролика нового дезодоранта оригинально обыграли привычку лучшего футболиста Евро-2016 француза Антуана Гризманна отмечать забитые мячи. Гризманн делает движения локтями рук…

Реклама нового дезодоранта выложена на канале Puma Deo в YouTube.

Форвард имеет занятную привычку после каждого гола: он машет согнутыми в локтях руками вверх-вниз, при этом ладони футболиста сжаты в кулак, большие пальцы подняты вверх, а мизинцы – отставлены вниз.

Создатели ролика доказали, что такими движениями можно и коктейль замешать, и шарфик связать, и сделать модную прическу, и даже справиться с управлением боевого самолета.