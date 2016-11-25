Футболисты «Урала» открыли лыжный сезон

24 ноября в центральном парке культуры и отдыха имени В.В.Маяковского нападающие «Урала», представители Кот-д’Ивуар — Жан Жак Бугуи и Мохамед Конате впервые встали на беговые лыжи. В качестве наставника выступил призер олимпийских игр, член Клуба чемпионов Иван Алыпов.

Футболисты «Урала» живут в Екатеринбурге всего несколько месяцев, спортсмены признаются, что впервые в своей жизни увидели снег и, конечно, до этого дня ни один из них не был знаком с лыжным спортом.

Мохамед Конате, нападающий ФК «Урал»: "У меня дома, в Кот-д’Ивуаре, снега нет, здесь я увидел его впервые. Радовался как ребенок, непередаваемые ощущения. Встал на лыжи впервые, раньше не знал, как это называется. С остальными зимними забавами мне еще предстоит познакомиться."

Жан Жак Бугуи, нападающий ФК "Урал": "Раньше я видел лыжные гонки только по телевизору, это казалось так легко, просто встаешь и едешь. На самом деле, очень сложно, устоять практически невозможно. Я упал несколько раз. Но мне понравилось, буду пробовать еще.

На тренировке, организованной футбольным клубом «Урал», спортсмены впервые померили лыжи, познакомились с азами лыжного спорта. Титулованный уральский спортсмен Иван Алыпов познакомил футболистов с инвентарем – лыжами и палками, показал футболистам, с чего начинается подготовка лыжника, на что нужно обратить внимание.

Иван Алыпов, вице-президент Федерации лыжных гонок Свердловской области: «Конечно, сразу ни у кого не получится поехать, нужны тренировки. У нас в стране начинают вставать на лыжи в детстве, ребятам сложнее, они впервые видят лыжи с палками, не знают, что с ними делать. Но ученики способные, задатки есть».

Площадка ЦПКиО выбрана не случайно — через месяц здесь откроется новая лыжная база SKICLUB от Клуба чемпионов для жителей Екатеринбурга, а игроки «Урала» лично проверили ход ее подготовки к старту лыжного сезона.