Стали известны соперники женской сборной России по волейболу на ЧЕ-2017

Российские волейболистки по результатам жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы 2017 года, состоявшейся в Баку, попали в группу С вместе с Украиной, Турцией и Болгарией.

Квартет А составили Азербайджан, Германия, Польша и Венгрия, в группу В попали команды Грузии, Италии, Хорватии и Беларуси, а в группу D – Сербия, Нидерланды, Бельгия и Чехия.

Чемпионат Европы-2017 пройдёт с 20 сентября по 1 октября в Азербайджане и Грузии. Всего соревнования примут четыре города – Баку, Тбилиси, Гянджа и Гёйгёль. Россиянки все свои матчи группового этапа проведут в Баку.

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