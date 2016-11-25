На ковре – чемпионка, дома – жена и мама!

В этом году 27 ноября в России празднуется «День матери». К слову, его отмечают и во многих других странах, только в разные дни. У нас же – это всегда последнее воскресенье ноября. А значит, самое время не только не забыть поздравить своих мам в эти выходные, но и напомнить пословицу, что русская женщина и в избу горящую зайдёт, и коня на скаку остановит, а некоторые ещё и чемпионками по самбо станут! Потому «АН» и решили узнать у спортсменок, как им всё это удаётся – и семьёй заниматься, и на ковре побеждать.

Можно сказать, что для нас День матери – это «молодой» праздник. Его официально учредили всего 18 лет назад в 1998 году. Хотя, ещё в СССР День матери впервые провели 30 октября 1988 года в школе № 228 г. Баку. Тогда эту идею, поздравлять самого главного человека в жизни, воплотила в жизнь учительница русского языка и литературы Эльмира Гусейнова. Впоследствии эту традицию подхватили во многих школах, а праздник стал всенародным. Но не сразу официальным. Конечно, о своих родных нужно заботиться каждый день, но всегда хорошо напомнить о важности крепких семейных уз и ещё раз поблагодарить наших мам и жён за их нелёгкий труд.

В конце концов, диву даёшься тому, как они умудряются везде поспевать – и дела по дому делать, и красивой оставаться, и заниматься своим любимым делом или работой. «АН» спросили у Анны Харитоновой, заслуженного мастера спорта по самбо, чемпионки России, мира и Европы как такое вообще возможно – быть спортсменкой да про супруга не забывать:

«У меня муж тоже тренер. Мы вместе ездим и на тренировки, и на сборы, и на соревнования. Когда я дома то, конечно, готовлю. Вообще не считаю, что самбо это не женское дело и как-то лишает её женского начала. Так обычно думают те, кто не знаком с единоборствами и считают, что единственное занятие женщины – это стоять у плиты и заниматься домашними делами. Люди в спорте прекрасно понимают, что можно прекрасно совмещать и дом, и соревнования. В конце концов, с такими навыками мы и за себя постоять можем.

Хотелось бы мне, чтобы мои будущие дети тоже пошли в самбо? На мой взгляд, они сами должны выбирать хотят или нет. Но лично мне очень хочется, чтобы дети тоже боролись. Потому что я сама отдала всю жизнь спорту и не секунды об этом не жалею. Благодаря ему у меня много друзей не только во многих городах России, но и по миру. Плюс открывается много перспектив. Я уже 20 лет в спорте, но получила 2 высших образования. Успеваю заниматься любимыми делами и даже стала заниматься музыкой – играю на электрогитаре.

Мне кажется, что мальчишкам и девчонкам самбо тоже будет интересно. Например, у моих знакомых дети тоже занимаются, болеют за меня, просят совета, как расти и прогрессировать. И, конечно, я им помогаю», – поделилась Анна Харитонова.

Интересно, а как и спортсменом быть, и женой, так ещё и мамой двух детей? Об этом «АН» рассказала Наталья Казанцева, чемпионка и призёр чемпионатов России и мира по самбо, призёр чемпионата Европы по самбо, обладательница Кубка мира по самбо, а также мама 11-летней Даши и 3-летнего Яромира:

«Не знаю как всё получается успевать – как-то само собой. В спорте я с самого детства, поэтому тренировки уже часть жизни. Ну а дети наоборот только добавляют сил на все дела в жизни. Даже когда борешься на ковре, они заряжают энергией, например, сделают что-нибудь такое смешное. Бывает, что я их беру с собой на соревнования и на сборы. Хотя, конечно, не просто с ними, особенно когда ребёнок хочет погулять, а я хочу между тренировками отдохнуть. Но находишь в себе силы выйти на улицу, потому что понимаешь, что это моя работа, как мамы», – рассказывает Наталья.

В 90-е всем нам упорно навязывали, что дети и карьера – вещи несовместимые. Мол, сначала займись делом, а потом когда-нибудь родишь. Да и вообще это не нужно и успешные люди, дабы быть успешными, должны чуть ли не в последнюю очередь думать об этом.

«Мне кажется, что те, кто так думают или отсылают детей подальше от себя – это удел слабых людей. На самом деле всё можно совместить, если грамотно организовать процесс. Нельзя, чтобы дети были вдалеке от матери.

Есть стереотип, что борьба – это не женское дело, но я его опровергать не собираюсь. Тоже так считаю, пускай этим занимаются те, кто хочет и получает удовольствие от тренировок. Есть, например, такие девочки, которые ну совсем хрупкие и их интересы совершенно далеки от ковра – зачем их заставлять бороться, если им это совсем не нравится? А есть девчонки спортивные, с характером, которые с большим удовольствием занимаются борьбой и у них это здорово получается. Так почему бы и нет? У нас же тоже далеко не все мужчины физически крепкие.

Моя дочь, например, с 4-х лет занимается – сейчас ей 11 и она может отобраться на первенство России. Мы видим, что ей это нравится, у неё всё получается – зачем же препятствовать этому? А сын, когда подрастёт, тоже обязательно будет заниматься борьбой. Я считаю, что каждый мужчина должен уметь постоять за себя и близких, да и просто быть физически развитым», – поделилась Н. Казанцева

Буквально на собственном примере самбистки доказывают, что быть женой и матерью – это абсолютно естественно, закономерно, а главное, хоть это и нелёгкий труд, но силы на семейную жизнь найдутся всегда. А ведь самбо и спорт тому и учат – находить силы и преодолевать себя – всегда и везде.

И не забудьте поздравить своих мам!

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