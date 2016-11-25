«Краснодар» вслед за «Зенитом» обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы

Российский футбольный клуб «Краснодар» дома вырвал ничью у австрийской команды «Ред Булл Зальцбург» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы и обеспечил себе выход в следующую стадию турнира

Открыли счёт в матче футболисты гостей на 37-й минуте – отличился Мунас Даббур. «Краснодар» после пропущенного гола не смог быстро мобилизоваться и долго не мог наладить игру в атаке. «Краснодару» для того, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф, необходимо было сравнивать счёт, поэтому главный тренер «быков» Игорь Шалимов решил не тянуть с заменами и уже к 74-й минуте израсходовал весь свой лимит. В концовке встречи «Краснодар» стал проводить на половине поля соперника больше времени и всё же смог забить – сделал это лидер «быков» Фёдор Смолов на 85-й минуте. Игру «Краснодара» в этом матче нельзя назвать яркой – «Ред Булл Зальцбург» нанёс в два раза больше ударов по воротам и в створ, а также провёл больше опасных атак, тем не менее, «быкам» удалось заработать ничью. Теперь российский клуб, идущий на втором месте в группе I, примет участие в плей-офф вне зависимости от результата заключительного матча против французской «Ниццы».

Другой российский клуб, санкт-петербургский «Зенит», который уже гарантировал себе выход в плей-офф с первого места в группе D, в 5-м туре принимал на своём поле израильский «Маккаби» из Тель-Авива. Никакого турнирного значения матч для россиян не имел, тем не менее, «Зенит» смог уверенно обыграть соперника, забив в концовке каждого из таймов. На 44-й минуте счёт открыл нападающий Александр Кокорин, а уже в компенсированное ко второму тайму время форвард Александр Кержаков реализовал штрафной удар.

Результаты остальных матчей 5-го тура группового этапа Лиги Европы выглядят следующим образом:

Фенербахче - Заря 2:0;

Астана - АПОЭЛ 2:1;

Габала - Андерлехт 1:3;

Сельта - Стандард 1:1;

Аякс - Панатинаикос 2:0;

Шахтёр (Донецк) - Коньяспор 4:0;

Гент - Брага 2:2;

Шальке-04 - Ницца 2:0;

Слован (Либерец) - Карабах 3:0;

Фиорентина - ПАОК 2:3;

Хапоэль (Беэр-Шева) - Интер (Милан) 3:2;

Спарта (Прага) - Саутгемптон 1:0;

Стяуа - Османлыспор 2:1;

Цюрих - Вильярреал 1:1;

Манчестер Юнайтед - Фейеноорд 4:0;

Олимпиакос - Янг Бойз 1:1;

Сент-Этьен - Майнц 0:0;

Дандолк - АЗ Алкмар 0:1;

Рома - Виктория Пльзень 4:1;

Аустрия - Астра 1:2;

Генк - Рапид (Вена) 1:0;

Атлетик (Бильбао) - Сассуоло 3:2.

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