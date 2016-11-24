Легендарный футболист заявил о завершении карьеры

Легендарный футболист, экс-полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард принял решение завершить профессиональную карьеру.

В последнее время 36-летний британец играл в "Лос-Анджелес Гэлакси". Стивен Джеррард заявил, что он настоящий счастливчик, поскольку его карьера сложилась настолько удачно благодаря невероятной поддержке огромного количества болельщиков, передает «Би-би-си».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что легендарный футболист может стать главой клуба "Милтон Кинс Донс", однако впоследствии спортсмен отметил, что команда поторопилась с подобным предложением.