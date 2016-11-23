Уорд обогнал Ковалёва в рейтинге лучших боксёров мира по версии журнала The Ring

Американский боксёр-профессионал Андре Уорд вытеснил россиянина Сергея Ковалёва со второй строчки рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории (Pound-for-pound) по версии журнала The Ring.

Напомним, что Ковалёв в бою с Уордом потерпел своё первое поражение в карьере и потерял титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBA super, IBF и WBO. Поединок, который прошёл в минувшее воскресенье в Лас-Вегасе, завершился победой американца единогласным решением судей, несмотря на то, что Уорд во втором раунде побывал в нокдауне и нанёс меньше точных ударов, чем россиянин. Позже многие независимые эксперты заявили, что по их подсчётам Ковалёву должны были присудить победу в этом поединке. Рефери поединка Роберт Бёрд также признался, что ожидал решения судей в пользу Ковалёва.

Таким образом, россиянин опустился со второй строчки рейтинга The Ring на третью, а Уорд поднялся с четвёртого места на две позиции. Лидирует в списке лучших боксёров по-прежнему никарагуанец Роман Гонсалес, выступающий в наилегчайшей весовой категории. Рейтинг боксёров, составляемый журналом The Ring, считается самым авторитетным.

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