На сайте Международной мотоциклетной федерации (FIM) появилась информация об отстранении мотогонщицы из России Анастасии Нифонтовой от участия в ралли-марафоне “Дакар”, который пройдет в январе.

Как говорится в опубликованном на сайте сообщении, в допинг-пробах российской спортсменки были обнаружены следы мельдония. Проба, которая была взяла у Нифонтовой на “Ралли Марокко”, выявила содержание в крови гонщицы запрещенного препарата. В результате лицензия спортсменки была приостановлена.

У Нифонтовой есть возможность оспорить принятое организацией решение. Однако комментариев по этому поводу от нее пока не поступало.

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