Определились соперники российских баскетболистов по группе на Евробаскете

Российские баскетболисты по результатам жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы 2017 года, состоявшейся в Стамбуле, попали в группу D, где сыграют с Турцией, Сербией Латвией и Великобританией.

Квартет А составили команды Финляндии, Исландии, Франции, Греции, Словении и Польши, в группу В попали Израиль, Литва, Италия, Грузия, Германия и Украина, а в группу С – Румыния, Венгрия, Испания, Чехия, Хорватия и Черногория.

По правилам турнира в плей-офф выходят по четыре лучших команды из каждой группы.

Напомним, что в финальную стадию Евробаскета-2017 россияне попала по результатам квалификационного турнира. Сборная России уже выигрывала чемпионат Европы в 2007 году, а также один раз занимала второе место и дважды – третье.

Чемпионат Европы-2017 стартует 31 августа и продлится до 17 сентября. Матчи группового этапа пройдут в четырёх странах – Турции, Румынии, Финляндии и Израиле. Команды из группы D, в которую попали россияне, проведут матчи группового этапа в Стамбуле, там же пройдут и все игры стадии плей-офф, включая финал.

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