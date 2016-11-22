14-й тур РФПЛ: «похороны» от Глушакова, а также главный «бык» снова в строю

Нулевой ничьей между грозненским «Тереком» и «Томью» завершился 14-й тур Российской футбольной Премьер-Лиги. Одно очко для «Томи» в таком матче можно считать приемлемым результатом, однако, для «Терека» домашнюю ничью в игре с аутсайдером чемпионата России справедливее назвать потерей очков. Грозненцы в результате потеряли одну позицию в турнирной таблице, уступив третье место московскому ЦСКА

Главная интрига тура ожидалась в центральном матче, в котором встречались лидер турнирной таблицы московский «Спартак» и пермский «Амкар». По ходу игры «красно-белые» имели преимущество над пермяками, однако, не могли довести ни один эпизод до взятия ворот. Отчасти свою лучшую игру «Амкару» помешали показать вынужденные замены – в конце первого тайма травму задней поверхности бедра получил хавбек Михаил Костюков, а в начале второго тайма полузащитник Алихан Шаваев отчаянно поборолся за верховой мяч, в результате чего неудачно приземлился на предплечье, сломав его.

Вырвать победу «Спартаку» удалось лишь в самой концовке матча – уже в компенсированное ко второму тайму время капитан «красно-белых» Денис Глушаков решился на дальний удар и мяч, ударившись о перекладину, залетел в ворота голкипера «Амкара» Александра Селихова, который, к слову, провёл матч на высоком уровне. В целом для пермяков потеря двух игроков основного состава может оказаться куда большей проблемой, чем проигрыш «Спартаку» в гостевом матче. «Красно-белым» же победа позволила сохранить отрыв от санкт-петербургского «Зенита», который в 14-м туре очков также не потерял, выиграв дома у самарских «Крыльев Советов» со счётом 3:1.

Для «Зенита» как и для «Спартака» матч получился непростым – забив быстрый гол, санкт-петербургская команда так же быстро и пропустила. После второго гола, который в свои ворота забил футболист «Крыльев Советов» Милош Раонич, казалось, что «Зенит» сможет уверенно довести матч до победы, однако, в концовке матча гости имели достаточно моментов, чтобы сравнять счёт. Решающий гол всё же забил «Зенит» – на 89-й минуте нападающий Артём Дзюба реализовал пенальти, оформив дубль.

Настроение, с которым ЦСКА выходил на матч 14-го тура против тульского «Арсенала», точно нельзя назвать приподнятым. Вдобавок к уже существующим финансовым проблемам и нарастающему напряжению, связанному с недовольством болельщиков команды главным тренером Леонидом Слуцким, добавилась ещё одна проблема. ЦСКА, похоже, окончательно лишился одного из ключевых игроков – атакующего полузащитника Романа Ерёменко, дисквалифицированного на два года за употребление кокаина. Ерёменко в этом сезоне был одним из самых результативных игроков команды, и его отсутствие в последних матчах более чем заметно. «Армейцам», однако, удалось выиграть у туляков со счётом 1:0 и взять столь нужные в сложившейся ситуации три очка, которые позволили ЦСКА вернуть себе третью позицию в турнирной таблице чемпионата России.

Столичный «Локомотив» в 14-м туре победу одержать не смог – «железнодорожники» в гостях у «Оренбурга» сыграли вничью (1:1) и снова продемонстрировали, насколько нестабильно выступает команда в этом году – в который раз за сезон «Локомотив» вслед за важными победами теряет очки.

Не выявили победителя и «Ростов» с казанским «Рубином» – их встреча завершилась нулевой ничьей, хотя ближе к голу были футболисты «Ростова».

Нельзя назвать зрелищной и встречу между махачкалинским «Анжи» и «Уфой», несмотря на то, что гол в этом матче всё же был забит. Обе команды показали оборонительную игру без большого количества опасных моментов. Как обычно бывает в таких встречах, один гол Ондржея Ванека решил всё – 1:0 в пользу «Уфы», которая одержала важную гостевую победу. Для «Анжи» поражение стало уже вторым подряд – в предыдущем матче в гостях у «Локомотива» махачкалинцы разгромно проиграли со счётом 0:4

Самую уверенную победу в 14-м туре одержал «Краснодар», который со счётом 3:0 обыграл дома екатеринбургский «Урал». К радости «быков» после травмы восстановился лидер команды Фёдор Смолов и сразу же смог отличиться голом. Стоит отметить, что «Краснодару» понадобилось лишь восемь минут во втором тайме, чтобы решить исход встречи – все три гола «быки» забили с 66-й по 74-ю минуту.

После 14 сыгранных встреч в турнирной таблице РФПЛ лидирует «Спартак» с 34 очками, у «Зенита», идущего на второй строчке, 31 очко. С приличным отставанием от лидеров идут ЦСКА и «Терека», у которых в активе по 25 очков. «Армейцы» по дополнительным показателям пока впереди грозненцев.

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