Бывшего врача женской сборной США по гимнастике обвинили в изнасиловании

Бывшего физиотерапевта женской команды США по гимнастике Ларри Нассара арестовали по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщает портал lansingstatejournal.com.

53-летний Нассар обвиняется в совершении противоправных действий в отношении как минимум одной девушки младше 13 лет в период с 1998 по 2005 год. За подобное преступление ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в августе этого года на страницах издания Indianapolis Star были опубликованы результаты журналистского расследования, посвящённого сексуальному насилию в отношении американских гимнасток. Физиотерапевт сборной США по спортивной гимнастике Нассар, который работал с командой на четырёх Олимпиадах, был одним из фигурантов расследования. После публикации статьи в полицию стали поступать новые обвинения в адрес Нассара. В результате разгоревшегося скандала врача уволили с его места работы в университете штата Мичиган, где он также работал с молодыми спортсменками.

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