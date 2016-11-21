Армейцы Санкт-Петербурга одолели московских в матче КХЛ

Армейцы двух столиц сыграли со счетом 6 : 4 в пользу хоккеистов из Санкт-Петербурга. Матч в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел в Москве, и это уже третья встреча двух армейских клубов в КХЛ.

Сообщается, что шайбы в матче на арене Ледового дворца Москвы в ворота ЦСКА забили Павел Дацюк, Никита Гусев, Максим Чудинов, Динар Хафизуллин, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. У армейцев из Центрального клуба отличились Александр Попов и Грег Скотт (дважды).

Напомним, что 9 сентября оба клуба уже играли в Москве, - тогда победил ЦСКА (счет - 2:1). 6 октября СКА на домашней арене взял реванш: втсреча завершилась со счетом 2:0.

В четвертый раз оба армейских клуба встретятся в рамках турнира КХЛ 9 января 2017 года в Москве.