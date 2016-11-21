Капшай: надеемся выиграть всё «золото» чемпионата мира по ММА

Главный тренер сборной России по смешанным единоборствам Геннадий Капшай в преддверии старта чемпионата мира по ММА рассказал о подготовке своих подопечных к турниру.

«В этом году подготовку мы решили разбить на два крупных этапа. Первый российский тренировочный лагерь проходил в Старом Осколе, куда были вызваны оба состава национальной команды, завоевавшей, напомню, все «золото» чемпионата Европы. Также на сборах к нам присоединилась команда Fedor Team и клуб «Александр Невский», сильнейшие бойцы из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, – рассказал Капшай. – В настоящий момент первый состав сборной России проходит уже второй этап подготовки – подготовку в Таиланде на базе клуба Fairtex. Хочу отметить очень хорошие условия и дружескую атмосферу, которая воодушевляет ребят. Главной целью завершающего этапа является акклиматизация и подгонка веса. Все спортсмены сборной подошли к предстоящему чемпионату мира в Макао в хорошей форме без травм, тренируются в прекрасном настроении. Есть все основания надеяться, что повторим результат чемпионата Европы и завоюем всё «золото» чемпионата мира 2016».

Основным соперником сборной России на мировом первенстве Капшай назвал команду Казахстана, отметив также, что ждёт сюрпризов и от сборной страны-хозяйки турнира – Китая.

Чемпионат мира по ММА пройдёт в китайском Макао с 26 по 27 ноября.

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