Галиев проведёт бой против Андраде на турнире по ММА с участием Харитонова

Российский боец ММА Венер «Башкир» Галиев проведёт бой против бразильца Марсио Андраде по прозвищу «Бог войны».

Поединок станет главным событием турнира по смешанным единоборствам MixFace, который пройдёт 3 декабря в Екатеринбурге. На счету двукратного чемпиона мира по боевому самбо Галиева 27 побед (11 нокаутом) в профессиональном ММА, в активе его соперника Андраде 14 побед (3 нокаутом).

В основном бою турнира MixFace 3 декабря встретятся россиянин Сергей Харитонов и бразилец Франциссо Сандро да Силва Беззера.

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