11 уральских бойцов будут бороться за путевку в мировое ММА

26 ноября пройдет турнир по смешанным единоборствам «Ратиборец». В рамках вечера состоится 15 поединков. В турнире примут участие 11 уральских бойцов из Екатеринбурга, Талицы и Березовского, а также спортсмены из Украины, Кыргызстана и Казахстана.

Главная задача турнира «Ратиборец» — поиск местных талантов, которые смогут представлять Свердловскую область на профессиональном уровне в ММА.

«MMA развивается сумасшедшими темпами, мы хотим, чтобы наш регион представляли достойные бойцы. Турнир «Ратиборец» открывает новые имена для спортивного сообщества, раскрывает таланты ребят из Екатеринбурга и Свердловской области. Мы делаем ставку на местных, молодых бойцов, которых мы ведем с самого начала их карьеры и даем путевку в профессиональный спорт», — говорит руководитель промоутерской компании «Ambitions Management», представитель компании «Рать» Александр Скаредин.

Главным боем станет бой за титул чемпиона AFC в легком весе (70,3 кг) между Русланом Рахмонкуловым (Россия, Талица) и Абдисалама Кубанычбека (Кыргызстан, Ош). Стоит отметить, что Руслан является семикратным победителем турниров «Ратиборец», победителем Первенства России по армейскому рукопашному бою, двукратным победитель первенства мира и победителем первенства Европы по универсальному бою. В случае победы Руслан станет не только обладателем титула чемпиона AFC, но и сможет претендовать на бои в других более крупных лигах России и зарубежья, таких как Fight Night, M1 и ACB.

Со-главным боем турнира станет бой-реванш Александра Грозина (Россия, Талица) против Сухроба Давлатова (Россия, Екатеринбург). Соперники уже встречались на предыдущих турнирах, где победу одержал Грозин. С тех пор Давлатов искал возможность взять реванш у соперника, и, наконец, она у него появилась.

Примечательно, что кроме Грозина и Рахмонкулова, город Талица будут представлять еще два перспективных бойца: чемпион России по армейскому рукопашному бою, победитель первенства России по универсальному бою, многократный победитель первенства Европы по универсальному бою, двукратный победитель первенства мира по универсальному бою Евгений Игнатьев, чемпион Уральского Федерального округа по армейскому рукопашному бою Куаныш Александров.

«Наши парни на каждых соревнованиях показывают истинный уральский характер — упорство, беспринципность. Турнир «Ратиборец» станет для них реальным шансом заявить о себе», — сказал Сергей Шумилов.

Международный турнир по ММА «Ратиборец» пройдет 26 ноября в 18.00, СОК Арена (Ильича, 67а). Организаторы турнира — промоутерские компании «Ambitions Management» и «Рать».